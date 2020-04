Florence and the Machine: ascolta il nuovo singolo, “Light of Love”

Light of Love è stato pubblicato a mezzanotte. La cantante ha annunciato così la release:

Light of Love è un inedito da High as Hope, non è stata inclusa nell'album, ma ho pensato che potessimo pubblicarla stasera a mezzanotte, come un piccolo pegno del mio amore. E per aumentare la consapevolezza per l'Intensive Care Society, che fornisce cure e supporto per gli incredibili dottori, le infermiere, e gli operatori sanitari in prima linea durante questa crisi. Donerò tutti i proventi di questa canzone all'Intensive Care Society.