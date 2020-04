Lou Reed: quando i genitori lo sottoposero all’elettroshock

Il testo racconta di come gli psichiatri presso i quali Lou era in cura gli avessero promesso che l'avrebbero lasciato tornare a casa dopo diverse sedute di elettroshock. Quello che non gli avevano detto, però, è che sarebbe stato talmente male che perfino provare a leggere un libro sarebbe diventato frustrante per le continue perdite di memoria.

All your two-bit psychiatrists are giving you electroshock.

They say, they let you live at home, with mom and dad instead of mental hospital,

But every time you tried to read a book you couldn't get to page 17 'cause you forgot, where you were.