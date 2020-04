Mike Mangini dei Dream Theater: i segreti di uno dei batteristi più veloci al mondo

Nonostante il titolo gli sia stato soffiato da qualche anno, Mike Mangini è ancora considerato da molti il batterista più veloce al mondo. Quali sono i suoi segreti?

Dal 2011 Mike Mangini è il batterista dei Dream Theater, il famoso gruppo progressive metal statunitense. Mangini subentrò all'allora batterista e membro fondatore della band Mike Portnoy che, nel 2010, decise di lasciare i Dream Theater.

Fu di certo una grande sfida prendere il posto di un batterista affermato e di grande talento e, come se non bastasse, Mangini dovette lasciare il proprio lavoro come insegnante al Berklee College of Music per seguire la band in studio e in tour.

Mangini non si fece scoraggiare e resse perfettamente allo stess, soprattutto perché non era affatto un novellino con le bacchette: dal 2002 al 2005 alzò per ben 5 volte l'asticella del record come batterista più veloce al mondo. Il record gli è stato soffiato nel 2013 quando, con ben 1208 colpi in un minuto, il giovane batterista Thomas Grosset batté Mangini.

Ma torniamo a Mangini: eccolo durante l'audizione che, quasi 10 anni fa, gli permise di entrare nella band.