5 cose che forse non sapevate sui King Crimson

5. Giles, Giles & Fripp: il primo fiasco

Si tratta di un gruppo musicale formato dai fratelli Giles e da Fripp che vide la luce nel 1967 e durò solo fino all'anno successivo. I fratelli Giles erano già stati attivi in passato in diversi gruppi, senza però raggiungere il successo sperato. Dopo lo scioglimento del loro ultimo gruppo, i fratelli Giles pubblicarono un annuncio su un giornale per trovare un tastierista con il quale iniziare a collaborare. All'annuncio rispose Fripp che venne assoldato nonostante non fosse forte alle tastiere. Nell'aprile del 1968 Giles, Giles & Fripp pubblicarono il loro primo album: THE CHEERFUL INSANITY OF GILES, GILES AND FRIPP. Purtroppo, il disco non vendette molte copie ma la svolta si ebbe quando, poco dopo il fiasco, vennero aggiunti alla formazione del gruppo anche Ian McDonald al sassofono, flauto e clarinetto e Judy Dyble, ex vocalist dei Fairport Convention (che però rimase nel gruppo per pochissimo tempo).

Negli ultimi mesi del 1968 furono proprio Michael Giles, Ian McDonald e Robert Fripp (Peter Giles aveva abbandonato da poco. il gruppo) a dare vita alla prima formazione dei King Crimson.