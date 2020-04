One World: Together At Home, quando e come vederlo, segui qui la diretta streaming

Lo show, organizzato da Lady Gaga, verrà diviso in due parti. Ecco quando e come vederlo.

Il One World: Together At Home è l'evento benefico organizzato da Lady Gaga in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il concerto virtuale servirà per raccogliere fondi per il Coronavirus e verrà trasmesso su più reti televisive e digitali in tutto il mondo. Sull'orario dell'evento ci sono stati un po' di cambiamenti ma finalmente sappiamo con certezza quando si terrà.

Gli ospiti sono davvero tantissimi e questo ha fatto si che lo show venisse diviso in due parti. La prima parte andrà in onda a partire dalle 20 (ora italiana) e vedrà esibirsi una serie di ospiti. I restanti – che sono quelli che forse tutti aspettano maggiormente – si esibiranno invece in un secondo show, a partire dalle 2 del mattino (quindi del 19 aprile). L'ordine delle esibizioni verrà scelto da Lady Gaga e lo show sarà condotto da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. È disponibile la lista della divisione degli artisti ma non potremo sapere chi si esibirà prima o dopo, se non seguendo la diretta.

Gli ospiti del primo show (a partire dalle 20 del 18 aprile, ora italiana)

La prima parte del concerto virtuale andrà in onda dalle ore 20 del 18 aprile fino alle 2 del mattino del 19 aprile. Il tutto sarà visibile in streaming su varie piattaforme: Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo e YouTube.

Gli ospiti (non in ordine di apparizione) previsti per questa prima parte sono:

Adam Lambert, Andra Day, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Porter, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lily Tomlin, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, Maren Morris, Matt Bomer, Megan Rapinoe, Milky Chance, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, P.K. Subban, Picture This, Rita Ora, Sam Heughan, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, Sofi Tukker, SuperM, Tim Gunn, Vishal Mishra e Zucchero.

