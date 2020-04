Tutte le batterie di Mike Portnoy

Fin dagli inizi della sua carriera musicale, l'ex batterista dei Dream Theater è stato solito suonare batterie gigantesche. Ma anche simpatici set giocattolo.

Ci sono destini che vengono tracciati fin dalla nascita. Per Michael "Mike" Stephen Portnoy quel destino si chiama musica. Il padre, disc jockey rock 'n' roll, cresce il figlio a pane e vinili. Così, costantemente circondato dalla musica, Mike impara da solo a suonare la batteria.

Oggi conosciamo Mike soprattutto per la sua militanza nei Dream Theater, durata ben venticinque anni. Quella con il gruppo prog statunitense, però, non è il solo progetto di Mike. Nel 2010, Portnoy collabora con gli Avenged Sevenfold per la registrazione del loro disco NIGHTMARE, in seguito alla morte del loro batterista Jimmy "The Rev" Sullivan. Suona poi con gli Stone Sour, i Flying Colors, i Twisted Sister, fino a fondare nel 2017,insieme al tastierista Derek Sherinian, il supergruppo Sons of Apollo.

Una carriera lunghissima e piena di successi, che ha permesso a Portnoy di guadagnarsi un posto nella Rock Drummer Hall of Fame, a soli 37 anni, e di vincere più di 20 premi dalla rivista «Modern Drummer», tra cui quello di "miglior performance live".

Portnoy non è solo noto per la sua tecnica unica, con i repentini cambi di tempo e l'uso della doppia cassa, ma anche per l'ampia collezione di batterie sfoggiate un concerto dopo l'altro.

Nel corso del suo percorso con i Dream Theater, infatti, il musicista ha fatto uso di svariati set di batteria, quasi tutti di marca Tama, modellandoli a seconda dell'occasione, per esempio unendo un classico kit con due casse a uno con cassa singola e con un numero inferiore di tom (per intenderci, il classico "tamburo" di forma cilindrica chiuso alla estremità da pelli).