Accade oggi: escono due album fondamentali, firmati Jethro Tull e Aerosmith

In poco tempo, divenne l'album più venduto della band, con più di 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo e scalò le classifiche diventando il primo album degli Aerosmith a raggiungere il primo posto in classifica negli USA. Ma non finisce qui perché due dei brani contenuti nell'album, Livin' on the Edge e Crazy, vinsero il Grammy per la migliore interpretazione rock rispettivamente nel 1993 e nel 1994.

Fu un successo incredibile ma non fu tutto rose e fiori: la band dovette apportare delle modifiche al primo concept dell'album poiché il responsabile che si occupava dell'album all'interno della Geffen, l'etichetta discografica che l'avrebbe poi pubblicato, riteneva che alla prima stesura mancasse qualcosa a livello di varietà dei brani e, inoltre, fece notare il fatto che non ci fosse nemmeno una canzone da poter mandare in radio. Così, l'uscita dell'album fu posticipata di circa un anno lasciando più spazio ai ragazzi per lavorarci su. Forse fu proprio questo tempo extra a garantire l'enorme successo che fu GET A GRIP.

L'album detiene anche un altro primato: poco più di un anno dopo l'uscita di GET A GRIP, venne reso disponibile online un brano extra che non era stato inserito nell'album. Il brano in questione è Head First, che fu accessibile esclusivamente tramite download online. Gli Aerosmith furono il primo grande gruppo internazionale a utilizzare internet in questo modo facendo da apripista agli artisti futuri che, come sappiamo, avrebbero iniziato a utilizzare le nuove tecnologie sempre più verso questo senso.

Ecco il video della celeberrima Crazy, uno dei singoli estratti dall'album e, come già accennato, detentrice di un Grammy.