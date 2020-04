Con Bowers & Wilkins la vita casalinga va a tempo di musica

Quale migliore occasione di questa “permanenza forzata” in casa per ascoltare concerti online con la sensazione di stare in prima fila?

Ascoltare musica è una delle attività più nobili che esistano. Spesso, infatti, sono proprio le note e le canzoni a fare da sottofondo ai nostri umori, a evocare i ricordi, ad aiutarci a combattere lo stress. In questi giorni di clima sospeso, la musica può essere una chiave fondamentale per darci energia e portarci lontano con la mente, superando qualsiasi barriera – sia emotiva che fisica – e facendoci evadere anche per pochi istanti da questa realtà surreale.

Quale migliore occasione di questa “permanenza forzata” in casa, dunque, per rispolverare le proprie collezioni di vinili o per connettersi a Spotify, ascoltando concerti online con la sensazione di stare in prima fila? La conditio sine qua non però è dotarsi di ottimi dispositivi di riproduzione audio come cuffie, speaker o sistemi hi-fi più o meno complessi.

Bowers & Wilkins, azienda attiva sul mercato audio da oltre 50 anni, nel corso del tempo ha mantenuto intatta la filosofia del suo fondatore John Bowers, ovvero emozionare gli utenti attraverso i propri dispositivi e questo fil rouge accomuna anche i modelli più recenti di prodotti a portfolio.

Per chi ama essere avvolto dalle note della propria canzone preferita, la scelta giusta sono le cuffie circumaurali PX7 e quelle sovraurali PX5, dotate della tecnologia di cancellazione del rumore che permette un isolamento completo dalla realtà circostante.