6 cose da scoprire su Robert Smith dei Cure

Quello di Robert e Mary è stato un matrimonio eccentrico, come del resto è lo da sempre lo sposo. Il musicista non si è presentato in tenuta elegante, ma nelle solite, bianchissime, scarpe da ginnastica.

I coniugi, inoltre, non vogliono figli, per un semplice motivo. Il cantante ha ammesso infatti di non essere in grado di educare un figlio, poiché incapace di disciplinare se stesso.

Ciò non toglie che Robert Smith possa essere un ottimo zio per i suoi 25 nipoti e pronipoti.

5. Una falena gigante

Nel 1998, il frontman dei Cure ebbe modo di doppiare se stesso, disegnato in un episodio della serie televisiva animata South Park. Nella puntata Mecha-Streisand, Smith combatte contro Barbra Streisand in versione robot, incaricata di distruggere la città. Il cantante diventa alla fine una gigantesca falena mostruosa.

I creatori della serie scelsero Robert Smith proprio perché grandi fan dei Cure. Alla fine dell'episodio, fanno dire infatti al piccolo Kyle che DISINTEGRATION dei Cure è il miglior album di tutti i tempi.