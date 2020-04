GHEMON: per l’uscita del nuovo album l’instore diventa digitale

In attesa di SCRITTO NELLE STELLE il prossimo 24 aprile, Ghemon regala una sorpresa: dal 27 aprile prende il via il primo INSTORE DIGITALE.

In attesa dell’uscita del nuovo disco SCRITTO NELLE STELLE (una coproduzione Carosello Records e Artist First) che sarà disponibile dal 24 aprile in vinile e cd (già disponibile il preorder su musicfirst.it e Amazon), su tutte le piattaforme digitali e streaming, Ghemon decide di fare un altro regalo ai fan più fedeli: dal 27 aprile infatti prende il via il primo INSTORE DIGITALE.

In un periodo complicato come quello che stiamo vivendo, l’artista vuole comunque stare vicino ai propri fan dedicando loro del tempo da passare insieme: chi ha già preordinato o preordinerà il cd o il vinile su musicfirst.it (entro le h 18:00 del 23 aprile) avrà la possibilità di incontrare virtualmente Ghemon. A partire da oggi, lunedì 20 aprile, ogni fan che ha acquistato o acquisterà entro giovedì 23 il disco su Music First, riceverà una mail con le istruzioni personalizzate per accedere al proprio turno di instore digitale.

Se le limitazioni ci tengono lontani, il minimo che io possa fare è rispondere in modo creativo.

Cosi commenta lo stesso artista sui social.

Manca ormai pochissimo all’uscita dell’atteso nuovo album di Ghemon, SCRITTO NELLE STELLE, che è stato anticipato dai singoli Questioni di Principio, In un certo qual modo e Buona Stella, come per i lavori precedenti vede la produzione esecutiva di Tommaso Colliva.

Questa la tracklist dell’album:

1. Questioni Di Principio

2. In Un Certo Qual Modo

3. Champagne

4. Due Settimane

5. Cosa Resta Di Noi

6. Inguaribile E Romantico

7. Buona Stella

8. Io E Te +

9. + Un Vero Miracolo

10. Un’Anima

11. K.O.

Il preorder dell'album è disponibile qui.