Peter Frampton: quel live album da record mondiale

Frampton, che suonò una Les Paul nera per tutte le date del tour in perfetta sintonia con la band sul palco, seppe entusiasmare il pubblico. Ma non lo entusiasmò tanto quanto il doppio album che invase i negozi nel 1976: FRAMPON COMES ALIVE! andò letteralmente a ruba.

Baby I Love Your Way, Show Me The Way e Do You Feel Like We Do vennero estratti come singoli. Tutti e tre fecero il loro trionfale ingresso nella Top 15 della Billboard Hot 100, mentre il disco divenne un evento, con le sue tracce trasmesse nelle radio di tutto il mondo.