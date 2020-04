10 loghi celebri della storia del rock

Il famoso smile associato da sempre ai Nirvana comparve solo un paio di volte e mai sui dischi. La sua prima apparizione risale al 13 settembre 1991.

Ma qual è la sua origine? L'ipotesi più accreditata sostiene che l'ideazione del logo debba essere attribuita all'insegna di uno strip club di Seattle, colonna portante della scena musicale: il Lusty Lady. Qui infatti si può ritrovare una versione molto simile dello smile affiancato dalla frase: "Have an erotic day!"

Un'altra tesi sulle origini del logo pone invece l'accento sul suo carattere psichedelico. Quegli occhi a X e la bocca tremante rappresenterebbero infatti l'espressione di un uomo sotto l'effetto di droghe o alcool, oppure l'espressione estatica di uno spettatore a un concerto della band.

C’è un'altra ipotesi, molto simpatica, che sostiene che il logo dei Nirvana sia stato disegnato da Kurt Cobain per schernire Axl Rose, con cui, come sappiamo, non correva buon sangue.

9. RED HOT CHILI PEPPERS