Richie Havens: il folk singer che aprì il festival di Woodstock

Sono passati esattamente 7 anni da quando un pezzo della storia di Woodstock e della folk music ci ha lasciati. Stiamo parlando di Richie Havens, il primo a salire sul palco del festival.

Il 22 aprile del 2013 ci lasciava Richie Havens. La scena folk rock internazionale perse un esponente di grande spicco. Già, perché Havens non fu solo un cantautore e chitarrista come tanti, ma riuscì a scrivere un capitolo importante della storia della musica lasciando il proprio segno durante una manifestazione musicale epocale come fu Woodstock 1969.

Torniamo indietro di qualche anno: era il 1957 e Richie aveva solo 16 anni quando iniziò a cantare in un coro gospel del suo quartiere della Grande Mela. Durante la sua giovinezza iniziò a ricercare stimoli artistici sempre nuovi, non più solo legati al mondo della musica ma anche a quello della poesia e delle arti visive. Insomma, Havens era una vera e propria spugna che cercava di assorbire tutto ciò che accadeva in torno a lui per farlo suo e rielaborarlo in chiave artistica. Fu seguendo questa sua inclinazione naturale che iniziò a suonare la chitarra, per esprimere una parte di sé ancora nascosta.

Il folk singer catturò il pubblico con questa sua vena artistica così spiccata e, dopo il primo singolo del 1967, NO OPPORTUNITY NECESSARY, NO EXPERIENCE NEEDED, la sua carriera musicale spiccò il volo con altri cinque titoli pubblicati in soli due anni (due dei quali furono però titoli non autorizzati).