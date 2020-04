È arrivata Sonos Radio, il servizio radio in streaming (e c’è anche Thom Yorke)

Sonos Radio offre la selezione migliore e più ampia di radio di tutto il mondo. Contenuti esclusivi, stazioni radio curate e suddivise per genere musicale e oltre 60.000 stazioni locali, gratuitamente.

Sonos lancia oggi Sonos Radio, il servizio radio in streaming gratuito finanziato con la pubblicità, disponibile in esclusiva in oltre 10 milioni di case in tutto il mondo. Il nuovo servizio integra le oltre 100 opzioni di riproduzione disponibili su Sonos e offre un approccio onnicomprensivo e strutturato alla radio, con più di 60.000 stazioni di vari partner di streaming in aggiunta alla programmazione originale proposta da Sonos. Scelte da un team di curatori, DJ e artisti, le nuove Stazioni Sonos offrono varie selezioni musicali dei generi preferiti dagli utenti, ispirate sia ai classici che ai tormentoni del momento. Le stazioni degli artisti senza pubblicità propongono le influenze musicali attuali, a partire dalla stazione curata da Thom Yorke. Inoltre, Sonos Sound System presenta nuovi artisti, storie e approfondimenti sulla musica contemporanea. Da oggi gli utenti potranno ascoltare la radio tramite l’app Sonos.

Oggi, quasi la metà del tempo di ascolto su Sonos è dedicato alle stazioni e ai DJ preferiti dagli utenti. Nell’epoca dello streaming, la radio continua a evolversi ispirando e integrando i servizi musicali e i podcast on-demand e connettendo il pubblico di tutto il mondo con esperienze d’ascolto condivise da scoprire. Patrick Spence, CEO di Sonos, ha dichiarato:

Da sempre Sonos permette ai clienti di conoscere la ricchezza dei servizi di streaming musicale realizzando prodotti di alta qualità per un audio eccellente e lasciando loro la libertà di usare i servizi che preferiscono. Sonos Radio unisce diversi servizi radio in streaming e una gamma selezionata di stazioni curate in modo semplice ed elegante. E siamo solo all’inizio stiamo lavorando a nuovi servizi con cui offrire ai nostri clienti la migliore esperienza e fornire ai nostri servizi di streaming musicale partner l’opportunità di promuovere i loro migliori contenuti.

Ascolta le stazioni di tutto il mondo

Con Sonos Radio è facile scoprire stazioni internazionali grazie a servizi radio Internet come TuneIn e altri che verranno aggiunti successivamente. I clienti possono ascoltare la musica, lo sport, i notiziari e altri contenuti delle stazioni locali in base al codice postale e accedere a qualsiasi stazione del mondo. Inizia la giornata ascoltando una stazione locale o la tua radio internazionale preferita, per esempio SomaFM di San Francisco o la stazione radio francese, RTL. Sonos Radio sarà costantemente aggiornata con le nuove stazioni offerte dai partner, compresa un’integrazione con il servizio radio inglese Global e Radio.com per gli utenti statunitensi. Entrambe presto in arrivo.

Scopri le ispirazioni degli artisti e nuovi brani su Sonos Sound System

Sonos Radio propone una programmazione radiofonica originale ideata da Sonos con una selezione musicale di DJ e artisti. Sonos Sound System, l’esclusiva stazione Sonos senza pubblicità, è curata e gestita dal team Sonos e registrata in uno studio radiofonico appena costruito nel flagship store di New York.

Gli utenti potranno ascoltare nuova musica e brani già noti da riscoprire, aneddoti del dietro le quinte e trasmissioni di artisti come Angel Olsen, JPEGMAFIA, Phoebe Bridgers, Jeff Parker (Tortoise), Vagabon e tanti altri. Durante le trasmissioni degli artisti, disponibili ogni mercoledì, verrà riprodotto Sonos Sound System per 60 minuti con musica e commenti su artisti e uscite di grande ispirazione e sugli ultimi lavori del presentatore.

Le stazioni senza pubblicità curate dagli artisti propongono una serie regolarmente aggiornata di centinaia di canzoni di artisti che amano o a cui si sono ispirati. Oggi verrà lanciata In the absence there of..., la stazione di Thom Yorke, che la descrive così:

Vi propongo in una nuova veste la compilation dei brani che ascolto continuamente o, se vogliamo, la mia classifica personale delle ultime scoperte che mi affascinano, mi ossessionano, rappresentano una sorta di sfida, aprono nuove strade, mi ricordano quello che forse ho dimenticato, risultano incredibilmente complesse o elegantemente semplici, violente, divertenti, caotiche, leggere o pesanti. In sostanza, qualsiasi cosa mi abbia davvero colpito, nuova, vecchia o riscoperta. Con tutto il tempo che abbiamo ora a disposizione, spero che sia un modo piacevole per entrare in contatto con gli altri e fuggire dalla realtà… e magari uno spiraglio per chi si sente oppresso.

Le stazioni curate da Brittany Howard degli Alabama Shakes, David Byrne e Third Man Records saranno disponibili nelle prossime settimane. Verranno inoltre proposte regolarmente stazioni di altri artisti.

Le Stazioni Sonos, basate sui generi preferiti degli utenti Sonos, comprendono più di 30 stazioni curate e finanziate con la pubblicità. Lasciati sorprendere dal mix musicale selezionato da Sonos e ascolta stazioni come Concert Hall, Country Outlaws, Hip Hop Archive, Kids Rock e tante altre.

Sonos ha ideato e sviluppato strumenti di programmazione e selezione personalizzati per le Stazioni Sonos, che offriranno un mix in costante aggiornamento di musica scelta con grande attenzione. Per un’esperienza d’ascolto ottimale di tutti i contenuti su Sonos Radio, Sonos collabora con Super Hi-Fi, un’azienda che si occupa di intelligenza artificiale applicata alla musica digitale, per uniformare il volume delle canzoni e della pubblicità e garantire un passaggio armonioso da una canzone all’altra e un mixaggio perfetto della voce del presentatore.

Scopri gli oltre 100 servizi di Sonos

Sonos ha riunito partner di vecchia data per offrire un’esperienza d’ascolto eccellente con Sonos Radio, da TuneIn a Napster (in precedenza Rhapsody), il primissimo servizio di streaming di Sonos. “Powered by Napster” di Rhapsody, il servizio completo di audio e musica, sta alimentando il catalogo per le stazioni Sonos.

Sonos Radio è pensata per offrire agli utenti un modo per scoprire non solo nuova musica ma anche gli altri servizi disponibili su Sonos. Come piattaforma, Sonos Radio continuerà a proporre e promuovere le nuove stazioni e i programmi in evidenza degli oltre 100 servizi disponibili su Sonos.

Inizia ad ascoltare

Sonos Radio offre ai clienti, fin dalla configurazione, una grande esperienza musicale, ora precaricata nel menu Sfoglia dell’app Sonos con l’aggiornamento software attuale.

I clienti di tutto il pianeta potranno ascoltare stazioni radio di varie zone del mondo. La programmazione originale di Sonos, le Stazioni Sonos, saranno disponibili negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito e Irlanda, Australia, a partire da oggi. Presto saranno lanciate anche in Italia and altri Paesi.