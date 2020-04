Beatles: tutti i segreti di “Penny Lane”

Ma veniamo al testo della canzone e a tutti i segreti di una via "ingenua e furba, ma, soprattutto, elettrizzata all'idea di essere viva".

In Penny Lane, there is a barber showing photographs

Of every head he's had the pleasure to know

And all the people that come and go

Stop and say "Hello".

Il testo consiste in una presentazione di personaggi, alcuni basati su persone reali, altri del tutto inventati, all'interno dei luoghi della memoria. Ci sono il barbiere, la banca, le autopompe.

In Penny Lane there is a fireman with an hourglass

And in his pocket is a portrait of the Queen

He likes to keep his fire engine clean

It's a clean machine.

La stazione dei vigili del fuoco, in realtà è frutto di una ricostruzione poetica poiché si trova in un altro luogo rispetto a quello descritto.

Penny Lane is in my ears and in my eyes

A four of fish and finger pies

In summer, meanwhile back

Behind the shelter in the middle of the roundabout

The pretty nurse is selling poppies from a tray.

Ecco la pensilina della fermata dell'autobus, un "rifugio in mezzo alla rotonda", la cui immagine si confonde a quella di un evento storico realmente accaduto: il primo conflitto mondiale. Nella "roundabout", infatti, in occasione del Remembrance Day, festeggiato ancora oggi l'11 novembre, si distribuivano papaveri finti.

Poi ci sono i "four of fish and finger pies", ovvero, con un'espressione gergale della città di Liverpool, "le porzioni da 4 penny di patatine e pesce fritto". Finger pie era invece un'espressione volgare dell'epoca usata per indicare il sesso femminile.

Il fish and chips venduto d'estate accostato con i papaveri di novembre dà alla canzone un effetto di contrasto. Ma non è l'unica stranezza. Il cielo di Penny Lane è descritto più volte come di colore blu terso, mentre sta piovendo ininterrottamente.

Un paradosso temporale? Un'ambiguità in stile Beatles? La domanda resta, mentre si ascolta e si riascolta un flashback nostalgico, a metà tra il vero e l'immaginario.

E se da una parte la vera Penny Lane rimane sullo sfondo, dal momento che i Beatles decisero di registrare la clip della canzone non a Liverpool, ma a Londra, i fan non mancarono fin dalla sua uscita di fare tappa in quel luogo un po’ misterioso. Addirittura, i cartelli stradali di Penny Lane a Liverpool vennero rubati più volte. L'amministrazione comunale, stanca di investire soldi per la loro sostituzione, decise allora di dipingere i cartelli sugli edifici della via.