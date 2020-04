Le canzoni più ascoltate 40 anni fa, nel 1980

Ride Like the Wind di Christopher Cross

Al secondo posto troviamo il cantautore statunitense Christopher Ross. La canzone in questione fa parte dell'album di esordio del cantante, CHRISTOPHER CROSS, che ebbe fin da subito un grandissimo successo. Basti pensare che l'album di debutto di Cross riuscì a vincere un Grammy come album dell'anno (1981) battendo perfino l'iconico disco dei Pink Floyd, THE WALL. CHRISTOPHER CROSS fu uno degli album soft-rock più influenti dei primi anni 80 e Ride Like the Wind non fa di certo eccezione: pubblicata come primissimo singolo dell'artista nel febbraio del 1980, in pochissimo tempo scalò le classifiche aggiudicandosi il secondo posto negli USA per ben quattro settimane consecutive.

Il testo racconta, in prima persona, l'avvincente storia di un criminale in fuga per la frontiera messicana che deve correre "veloce come il vento" pena la morte per impiccagione a causa della condanna ricevuta per i crimini commessi.

Ricordiamo anche il remix del pezzo da parte della band italiana East Side Beat che, nel 1991, diede un'anima più dance al brano, il che contribuì a renderlo ancora più famoso nel Belpaese.