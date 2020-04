Le cover più belle di “What a Wonderful Word” di Louis Armstrong

Era il 24 aprile 1968 e Louis Armstrong conquistava il primo posto nelle classifiche inglesi con una hit intramontabile. Ecco qualche celebre cover.

L'abbiamo cantata tutti almeno una volta. Soprattutto in quest'ultimo periodo, chiusi tra le nostre mura, forse privi di fiducia nei confronti del futuro, What a Wonderful World ci invita ad apprezzare quello che ci circonda e la vita che, nonostante tutto, va avanti.

Quando Bob Thiele (con lo pseudonimo di George Douglas) e George David Weiss la scrissero, il clima non era molto diverso da quello attuale, se non peggiore.

Era il 1967. Gli Stati Uniti, lacerati al loro interno dalle lotte per i diritti civili, dalle rivolte razziali e dalla guerra in Vietnam, gestivano a fatica la tensione. Thiele, produttore discografico della ABC e Weiss, autore di successi quali The Lions Sleeps Tonight dei Tokens e Can't Help Falling in Love di Elvis Presley, pensarono allora di dare alla popolazione angosciata un antidoto alla paura e un invito alla speranza.

Per l'esecuzione di What a Wonderful World la coppia scelse il trombettista e cantante jazz Louis Armstrong, per la sua immagine rassicurante, il suo successo (qualche anno prima, il musicista aveva infatti registrato una versione di Hello Dolly in grado di scalzare i Beatles dalle classifiche) e per la sua capacità di raggiungere tutti, bianchi o neri che fossero.

"Satchmo" ascoltò la melodia, lesse il testo e lo registrò a Las Vegas. La strada del brano venne tracciata. Il 24 aprile del 1968 What a Wonderful World arrivò al primo posto in Inghilterra, battendo ancora una volta i Beatles e facendo di Armstrong l'artista più anziano a conquistare la vetta delle classifiche britanniche. Il singolo guadagnò la prima posizione anche in Austria, la seconda in Irlanda, la sesta in Norvegia.

Il successo, negli Stati Uniti, giunse un po’ più tardi, per via di una violenta lite tra uno degli autori del testo e Larry Newton, presidente della ABC Records. Fu solo dopo che il brano venne inserito nella colonna sonora del film Good Morning Vietnam che il singolo riuscì a penetrare nella Billboard Hot 100, nell'aprile 1988, per poi entrare, nel 1999, nella Grammy Hall of Fame Award.