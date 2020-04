Quanti premi ha vinto Barbra Streisand?

È una carriera costellata da importantissimi riconoscimenti quella di Barbra Streisand, e non solo in ambito musicale! Ricordiamone alcuni.

Pochi artisti possono vantare, nel corso della propria carriera, un numero di premi pari a quelli conseguiti da Barbra Streisand. La Streisand è una vera artista a tutto tondo: durante la sua vita si è dedicata alla musica come cantante e compositrice, ma anche al cinema, sia come attrice che come regista e produttrice cinematografica. In ognuno di questi campi, la Streisand è riuscita a raggiungere un ampio apprezzamento da parte del pubblico e degli addetti ai lavori che si riflette, come accennavamo, nell'impressionante numero di premi ottenuti. Parliamo di cinque premi Emmy (il più importante premio televisivo a livello statunitense), un Tony Award per la sua carriera come attrice di teatro a Broadway, undici Golden Globe per le sue apparizioni e i suoi contributi cinematografici, un premio da parte dell'American Film Institute e, dulcis in fundo, dieci Grammy Award per i suoi conseguimenti in ambito musicale e due Premi Oscar.

Queste ultime due categorie nelle quali è stata premiata la Streisand sono, forse, le più rappresentative del lavoro dell'artista: quello in ambito musicale e quello in ambito cinematografico.

Fra i primi, i Grammy Award, vengono annoverate vincite per lavori come THE BARBRA STREISAND ALBUM, che segnò il debutto dell'artista come cantante nel 1963, Evergreen, canzone simbolo della colonna sonora del film È nata una stella del 1976 (nel quale Barbra reciterà anche la parte della protagonista) e Guilty, un duetto pubblicato come singolo nel 1980 ed eseguito in coppia con il cantautore e membro dei Bee Gees, Barry Gibb.