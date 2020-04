Chi è la Roxanne cantata dai Police?

Un tonfo, un suono molto curioso, una breve risata. Non tutti sanno che l'accordo di pianoforte che si sente all'inizio di Roxanne nacque per sbaglio: Sting si sedette sulla tastiera del pianoforte, generando un accordo atonale e suscitando le risa dei compagni. Ecco i Police.

Poi la canzone comincia con il nome della sua protagonista: Roxanne.

Roxanne You don't have to put on the red light Those days are over You don't have to sell your body to the night.

Roxanne è una prostituta, una delle tante che Sting aveva notato nei dintorni dell'albergo dove soggiornava a Parigi, nell'ottobre del 1977, quando i neonati Police si esibirono al Nashville Club.

La vera donna a cui si ispirò Sting non si chiamava però Roxanne. Il titolo della canzone deriva infatti da un personaggio della commedia teatrale Cyrano de Bergerac, la bella cugina dello spadaccino Cyrano. Una locandina dell'opera era infatti esposta nella hall dell'albergo.

La Roxanne in carne e ossa doveva essere molto sensuale, capace di far innamorare e ingelosire il protagonista del brano dei Police.

I loved you since I knew you

I wouldn't talk down to you

I have to tell you just how I feel

I won't share you with another boy

I know my mind is made up

So put away your make up

Told you once I won't tell you again

It's a bad way.