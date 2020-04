La rock band britannica dei Genesis, nei propri 30 e passa anni di attività, ha sfornato davvero tanti capolavori. I fan dei Genesis li conosceranno già tutti ma, forse, a qualcuno sfuggiranno ancora questi gioiellini prog. Sarebbe un peccato non conoscerli, quindi rimediamo subito: ecco 5 delle migliori canzoni dei Genesis.

Insieme a Willow Farm, fa parte dell'unico singolo estratto dal quarto album in studio dei Genesis, FOXTROT pubblicato nel 1972.

Un piccola curiosità a riguardo: nel titolo troviamo un riferimento alla poesia inglese romantica, con una citazione diretta a John Keats e alla sua poesia del 1817, On First Looking Into Chapman's Homer che recita così:

Then I felt like some watcher of the skies

When a new planet swims into his ken [...].