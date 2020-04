Quando Marilyn Monroe divenne amica di Ella Fitzgerald

Grazie a Marilyn Monroe, Ella Fitzgerald fu la prima donna nera a esibirsi in un locale di Hollywood così importante, dando una spinta alla percezione della gente nei confronti dell'integrazione razziale. Un grande passo per l'umanità, a ritmo di jazz.

Anche la vita e la carriera di Ella Fitzgerald cambiarono. L'artista, così abile nel giocare con la propria voce come se fosse uno strumento (è il cosiddetto scat), non si esibì più in locali di nicchia, ma poté accedere a quei club di norma riservati ai bianchi.

Nel 1987, la First Lady of Song ricevette addirittura dalle mani del presidente Ronald Reagan la National Medal of Arts come riconoscimento alla carriera, una delle più alte onorificenze concesse dal popolo americano a un artista, bianco o nero che sia. Un premio che (forse) non sarebbe mai arrivato senza quella "testa matta" di Marilyn.