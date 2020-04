Evanescence: nuovo album dopo 9 anni, ascolta “Wasted On You”

Dopo nove anni dall'uscita di EVANESCENCE, il gruppo torna con un nuovo album, THE BITTER TRUTH, in uscita nel corso di quest’anno. Si inizia con la release di un primo singolo, da oggi disponibile, dal titolo Wasted On You. L'annuncio della pubblicazione era stato già anticipato nei giorni scorsi da questo messaggio:

Vi abbiamo promesso un nuovo album nel 2020 e non lasceremo che nulla ci fermi. Siamo orgogliosi di iniziare a condividere il nostro nuovo album THE BITTER TRUTH un pezzo alla volta, partendo dalla prima canzone Wasted on You.

In questi 9 anni, gli Evanescence hanno pubblicato SYNTHESIS nel 2017, un disco contenente rivisitazioni dei grandi successi dei primi tre album, rendendo quindi THE BITTER TRUTH il primo progetto di inediti da EVANESCENCE, uscito nel 2011.

Proprio ieri, i Rolling Stones hanno rilasciato il primo inedito dopo 8 anni, e Mick Jagger ha affermato che il brano non è stato scritto durante il lockdown, bensì ripreso e terminato perché è risultato essere rappresentativo del periodo che stiamo vivendo. La stessa cosa è accaduta agli Evanescence. In una recente intervista, la stessa Amy Lee ha dichiarato:

Wasted On You non era la canzone che avevano programmato di pubblicare per prima, ma quando il mondo è entrato in un lockdown indefinito e tutto è cambiato, così hanno fatto i sentimenti e il significato di quanto volevamo dire ora. Non ho scritto il testo per ciò che stiamo passando adesso, ma in qualche modo è esattamente quello di cui parla.

Per ora, la band ha effettuto la release del singolo Wasted On You, il cui video verrà presentato in anteprima oggi alle 18:00 durante una diretta con la cantante e storica frontwoman del gruppo, Amy Lee.