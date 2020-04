Quando i Black Sabbath sostituirono Ozzy Osbourne con Ronnie James Dio

Ma torniamo all'album: HEAVEN AND HELL fu un enorme successo commerciale soprattutto negli States, dove divenne disco di platino con il raggiungimento di oltre un milione di copie vendute.

Prima di essere cacciato dal gruppo, Osbourne aveva iniziato le registrazione di HEAVEN AND HELL con la band, ma non sembrava convinto dal sound dell'album o della direzione che stava prendendo il gruppo in generale. Quando Dio subentrò, il gruppo era in grosse difficoltà, non solo per via dell'abbandono di Osbourne, ma anche perché si stava attraversando una fase di ridefinizione della formazione. Questo perché alcuni membri, per motivi personali, non riuscivano più a essere presenti come avrebbero voluto (come il batterista Bill Ward e il bassista Geezer Butler).

Poco alla volta, però, i Black Sabbath riuscirono a rialzarsi anche grazie all'apporto di Ronnie e al suo innovativo modo di cantare non seguendo strettamente la melodia della canzone ma creandone una propria che andasse ad armonizzarsi con la preesistente e aprendo, così, infinite possibilità per la band a livello creativo.

Come dicevamo, l'album fu un grande successo, basti pensare che, nel 2017, la rivista «Rolling Stone» lo inserì al trentasettesimo posto nella classifica dei 100 migliori album metal di tutti i tempi.