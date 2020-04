Coronavirus: i Foo Fighters trasmetto il concerto di Hyde Park 2006 per i fan. Guardalo qui

Per essere vicini ai propri fan, i Foo Fighters trasmetteranno il concerto di Hyde Park 2006. Guardalo qui.

Altri gruppi hanno già scelto questa via per stare più vicini ai propri fan, e oggi anche i Foo Fighters si aggiungono alla lista di artisti che hanno deciso di trasmettere i loro storici concerti in diretta streaming su YouTube. Questo è un modo per dimostrare vicinanza ai propri fan durante la quarantena da Coronavirus.

Il concerto, che verrà trasmesso alle ore 19 e sarà visibile qui sotto, è quello di Hyde Park a Londra del 17 giugno 2006. Una data speciale per la band di Dave Grohl, in un luogo che raramente viene concesso per le manifestazioni. Quello di Hyde Park è stato il concerto più grande in cui possiamo vedere i Foo Fighters come headliner, al di fuori delle line-up dei festival.

Tanti sono stati gli ospiti di quella serata, a partire da Lemmy Kilmister, cantante dei Motörhead scomparso nel 2015, a Brian May e Roger Taylor dei Queen, saliti sul palco per We Will Rock You e Tie Your Mother Down. Tutto questo stasera alle 19, proprio qui: