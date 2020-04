Quella sconfitta a Sanremo che diede il via alla carriera di Giorgia

Il successo riscontrato alla quarantatreesima edizione del Festival, grazie al testo toccante del brano e alla voce così cristallina e pulita, fece guadagnare a Giorgia l'accesso all'edizione dell'anno successivo nella sezione dedicata alle nuove proposte.

E così fu: al Festival di Sanremo del 1994, Giorgia presentò la sua E poi che, purtroppo, non riscosse il successo sperato, arrivando solo settima e non garantendole la tanto sperata vittoria.

Questa, però, non può essere considerata una vera e propria sconfitta dato che, nei mesi che l'avrebbero separata dalla successiva edizione del Festival, Giorgia raggiunse obiettivi infinitamente grandi. Per esempio, pubblicò il suo primo vero disco, GIORGIA, che raggiunse un successo commerciale molto soddisfacente. Inoltre, ebbe l'occasione di duettare con personaggi di spicco della scena musicale globale come Sting, Pavarotti, Bryan Adams e Bocelli con il quale, ricordiamo, interpretò la famosissima cover di Vivo per lei degli O.R.O., ancora oggi un brano iconico che figura nel repertorio di entrambi gli artisti.

Insomma, dopo Sanremo 94 Giorgia non perse nemmeno un secondo a piangersi addosso e questa sua determinazione la portò, ancora una volta, sul palco dell'Ariston esattamente un anno dopo. Per l'edizione di Sanremo del 1995, Giorgia portò quella che sarebbe diventata una delle canzoni più famose della sua discografia: Come saprei (scritta, fra gli altri, anche dal collega Eros Ramazzotti). Il pezzo piacque talmente tanto che si meritò, oltre al Leone di Sanremo, anche il Premio della Critica, diventando la prima artista nella storia del Festival ad aggiudicarsi entrambi i premi contemporaneamente.