5 dei migliori gruppi heavy metal nordici

5. Mercyful Fate

Per l'ultimo gruppo abbiamo voluto spostarci in Danimarca. È a Copenhagen che, nei primi anni 80, videro la luce i Mercyful Fate, la band che ha fatto dell'occulto il proprio cavallo di battaglia. Ancora una volta, parliamo di un gruppo cruciale nello sviluppo di sottogeneri come il black metal e il gothic metal e che viene da un background dominato dal progressive e dall'hard rock.

Dopo un album di debutto accolto con calore, i Mercyful Fate sfornarono quello che, a oggi, è ancora considerato uno dei lavori meglio riusciti della band. Parliamo di DON'T BREAK THE OATH pubblicato nel 1984 e che si rivelò una colonna portante per gli artisti black metal che sarebbero arrivati dopo dei Mercyful Fate. Come molta della produzione della band, anche l'album in questione si centra principalmente su temi legati al mondo degli inferi e delle pratiche occulte, come è evidente già a primo impatto da alcuni titoli come Desecration of Souls e Come to the Sabbath.