David Bowie non cercare un nuovo sound, l’ha già trovato Giorgio Moroder

Giorgio Moroder, orgoglio trentino, si presentò fin dal suo esordio come colui che “sapeva creare la canzone giusta per il momento giusto”.

Il viaggio di Moroder inizia a Ortisei, il paese nativo, come deejay. Tempi in cui “si lavorava tanto e non si guadagnava niente”. Poi, la gioventù in Europa con diversi gruppi musicali e il trasferimento a Berlino, dove Giorgio comincia a scrivere pezzi per se stesso e per altri artisti.

Nel 1971 si sposta a Monaco, dove fonda il suo primo studio di registrazione. Ed è qui, qualche anno dopo, che incontra Donna Summer. A quei tempi, LaDonna Adrian Gaines non è ancora la “Queen of Disco” che tutti conosciamo, ma una modella part-time.

Giorgio ascolta la voce di Donna, ne rimane affascinato e decide di produrre il suo primo album. Per la disco music è un nuovo inizio. Gli orgasmi di Donna Summer in Love to Love you Baby, più di settanta in 17 minuti, destano scandalo in tutto il mondo. Erotico, vivace, il brano si dimostra perfetto per le discoteche, non più solamente un luogo di divertimento, ma anche di innovazione musicale.