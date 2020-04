10 dei concerti con il maggior numero di spettatori della storia

Da Ligabue ai Rolling Stones, ecco alcuni dei concerti che hanno ospitato il maggior numero di persone nella storia della musica.

Capita anche a voi di pensare “non ho mai visto così tante persone riunite in un unico luogo” ogni volta che andate a un concerto? Se siete stati a uno di questi concerti potreste avere ragione. Ecco 10 dei concerti che hanno avuto il maggiore afflusso di spettatori nella storia della musica contemporanea. Bisogna tenere a mente che i primi cinque concerti citati sono stati invasi da spettatori paganti mentre, per quanto riguarda gli ultimi cinque, i numeri tenderanno a crescere di molto visto che furono show gratuiti.

ATTENZIONE, NON È UNA CLASSIFICA MA UNA SELEZIONE.

1. Gli U2 a Reggio Emilia (1997)

La band irlandese si trovava impegnata nel proprio PopMart Tour, una gigantesca tournée mondiale organizzata per promuovere il nono album in studio della band, POP, e che avrebbe fatto tappa anche in Italia, il 18 settembre all'aeroporto di Roma-Urbe e il 20 settembre a Reggio Emilia. Già la prima data italiana del tour fu un grande successo di pubblico, con circa 56 mila biglietti staccati (nonostante la serata sia stata macchiata dalla triste e improvvisa morte di uno spettatore a causa di un malore). La seconda tappa a Reggio Emilia, però, fu epica: più di 146 mila spettatori si accalcarono attorno al palco allestito all'aeroporto di Reggio Emilia, stessa location del famoso concerto da record di Ligabue (del quale vi parleremo a breve) tenutosi otto anni più tardi. Molti ancora lo ricordano come un concerto indimenticabile, un vero pezzo di storia.