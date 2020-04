I dischi del sole: l’etichetta che diede nuova vita a “Bella ciao”

Se ogni 25 aprile ci riuniamo a cantare Bella ciao, una parte del merito è anche de I dischi del sole.

Conoscete I dischi del sole? Fu un'etichetta discografica fondata a Milano nei primi anni 60 e attiva fino alla fine degli anni 90 quando l'intero catalogo fu venduto al gruppo Ala Bianca, editore musicale ed etichetta indipendente.

I dischi del sole distribuì per lo più album di canzoni popolari e sociali o legati alla canzone impegnata italiana. Un'etichetta, dunque, molto attiva in ambito sociale e politico che portò alla luce alcuni famosi lavori che spaziano da canti regionali fino ad arrivare alle canzoni legate alla resistenza partigiana.

Fu pubblicato dall'etichetta in questione, per esempio, IO SO CHE UN GIORNO (1966), primo LP del cantautore e giornalista Ivan della Mea che fu protagonista della nuova canzone politica italiana anni 60 (assieme a molti altri dischi del cantautore come SE QUALCUNO TI FA MORTO, del 1972 e RINGHIERA del 1974).

Un'altra artista legata all'etichetta fu l'ex mondina diventata poi cantante e membro del Nuovo canzoniere italiano (NCI), Giovanna Daffini. Il Nuovo canzoniere italiano è stato un gruppo fondato a Milano nel 1962 che si concentrò sulla diffusione di canti tradizionali e di protesta, dando così nuova vita a pezzi che altrimenti avrebbero rischiato di scomparire per sempre. Basti pensare che viene attribuito al gruppo il merito di aver contribuito a rendere associate, nell'immaginario collettivo, la Resistenza italiana e l'ormai celeberrimo canto partigiano Bella ciao. Ecco, qui sotto, il disco del 1965, BELLA CIAO, che vede diverse versioni dell'omonima canzone da quella cantata dai partigiani a quella cantata dalle mondine nelle risaie.