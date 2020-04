Aerosmith: “Eravamo tossici che facevano musica più che musicisti che si drogavano”

Le registrazioni di DRAW THE LINE si svolsero al Cenacle, una vasta dimora nascosta in una tenuta da 100 acri in una parte remota dello Stato di New York, vicino al villaggio di Armonk. Come ammetterà in seguito Joe Perry:

Eravamo tossici che strimpellavano, più che musicisti che si drogavano.

Le giornate e le notti si fondono in una foschia indistinta: “Al Cenacle eravamo fuori”, dirà Tyler, i cui sbalzi di umore dipendono dalla sostanza assunta al momento – una pista extra-large di coca, poi un istante dopo una quantità di pillole tale da stroncare un elefante, in particolare Tuinal, un ipnosedativo. Nel corso di una tipica session dal tramonto all’alba, lui e Kramer escono alle 5 di mattina, per mettersi a sparare alle lattine di birra con i loro fucili calibro 22, ma Tyler crolla svenuto prima di sparare un solo colpo. Intanto, Perry si spara l’eroina in vena, e fa colazione a base di White Russian, vagando per le stanze “con gli occhi spiritati”, come ricorderà Douglas.

Tyler, rintanato nella sua camera, cerca di scrivere dei testi, mentre nelle rare occasioni in cui Perry si fa vedere, è a malapena in grado di mettere assieme un paio di note – a giudizio di Douglas “del tutto sconclusionate”. Perry non lo ha mai negato. A quel punto, “a me e a Steven non ce ne fregava più un cazzo”.

Dopo sei settimane al Cenacle, con il disco ancora incompleto e il tour che incombe, il gruppo torna a Boston. Ma visto lo stato d’alterazione delle loro menti, due di loro possono dirsi fortunati a tornarci sulle loro gambe.