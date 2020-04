Pink Floyd: la prima notte di THE DARK SIDE OF THE MOON

Lo spettacolo finì all'alba, ma molti, tornati a casa, non riuscirono a addormentarsi ripensando a quello a cui avevano assistito.

Nel frattempo, THE DARK SIDE OF THE MOON conquistava i negozi e le classifiche: oltre quarantacinque milioni di copie vendute in tutto il mondo, un primo posto nella Top LPs & Tapes per una settimana e una permanenza in classifica dal 1973 al 1988.

Non c'era locale in cui non venisse riprodotto il tintinnio di monete di Money, nessuna raccolta di dischi che non esibisse quella copertina senza titolo e senza nome che, ancora oggi, conserva inattaccabile la sua magia. La magia delle prime notti dei Pink Floyd.