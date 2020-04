Quando Mick Ronson cantò Battisti con l’aiuto di David Bowie

Il 29 aprile 1993 moriva Mick Ronson, il chitarrista che collaborò con David Bowie e Lou Reed, ma che aveva anche una grande passione, tutta italiana.

Il nome di Mick Ronson è legato indissolubilmente a quello di David Bowie. Il chitarrista aveva infatti poco più di vent'anni quando iniziò a collaborare con il principe del glam rock.

Prima curò gli arrangiamenti per THE MAN WHO SOLD THE WORLD, poi si trasformò in uno degli "Spiders from Mars" che ruotavano attorno a Ziggy Stardust. La loro avventura insieme proseguì con ALADDIN SANE (1973), PIN UPS (1973), BLACK TIE WHITE NOISE (1993). Con il fedele compagno, Ronson produsse anche TRANSFORMER di Lou Reed.

Non solo. Con il suo stile intenso e la chitarra distorta con un pedale wah-wah, Ronson accompagnò anche la musica di Morissey, noto frontman degli Smiths, Elton John, Ian Hunter e persino Bob Dylan.

Una carriera lunghissima, a fianco dei volti più noti del glam e del rock.