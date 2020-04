Le rockstar rovinate dagli eccessi

A volte dipendenze e musica si intrecciano in legami tanto inaspettati quanto pericolosi. Ecco 5 artisti strappati al mondo dai propri eccessi.

C'è un mondo molto oscuro legato a quello della musica, un mondo che ha inghiottito molti artisti. Parliamo del problema delle dipendenze, non è di certo secondario se si parla di storia del rock. Molti artisti in passato sono caduti nella trappola delle droghe e dell'alcol e molti continuano a caderci ancora oggi. Alcuni sono riusciti a uscire da questo circolo opprimente mentre, purtroppo, altri hanno finito per soccombere. Fra di loro ci sono anche questi 5 artisti che hanno visto le loro vite stroncate a causa di una o più dipendenze.

Janis Joplin e il club 27

Janis era nel fiore degli anni quando entrò a far parte di quello che sarebbe poi stato chiamato il club 27. Con questa espressione ci si riferisce a quel gruppo di artisti che, per uno strano scherzo del destino, persero la vita a soli 27 anni. Fra i primi a entrare a far parte di questo triste gruppo ci fu il fondatore dei Rolling Stones, Brian Jones, anche lui consumato dai tanti "vizi" e morto in circostanze piuttosto misteriose (ne abbiamo parlato in questo articolo). Altri celeberrimi membri del club sono la leggenda della chitarra Jimi Hendrix, e il grande cantautore e frontman dei Doors, Jim Morrison deceduti, rispettivamente, per overdose da barbiturici e da eroina (anche se in questo secondo caso il sospetto non è mai stato confermato).

Purtroppo, anche Janis non fu immune da questo triste destino: era l'ottobre 1970 quando venne dato l'allarme poiché la Joplin non si era presentata in studio di registrazione nonostante avesse una sessione prenotata. Il corpo senza vita della cantante venne ritrovato nella sua stanza d'hotel e la causa della morte venne indicata come overdose accidentale da eroina mischiata ad alcol, dal quale la Joplin era dipendente da diverso tempo. Molti, però, hanno contestato questa ipotesi poiché, come venne dimostrato da esami di laboratorio e testimonianze dei dipendenti dell'hotel, Janis non morì subito dopo l'assunzione di droga, come accade normalmente quando si è vittima di overdose. Insomma, ci sono ancora diversi aloni che impediscono di vedere con chiarezza quel momento.