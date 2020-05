Quel famosissimo, ultimo, primo maggio dei Beatles

Non era il primo anno in cui i Beatles si esibivano all'evento organizzato da «NME». Vi avevano partecipato già nel 1963, con quattro canzoni, poi nel 1964 e nel 1965.

Questa quarta volta, le canzoni furono cinque: I Feel Fine, Nowhere Man, Day Tripper, If I Needed Someone e I'm Down.

Nonostante il tempo limitato dell'esibizione, i Fab Four seppero dare il meglio di sé. I quattro raccontarono infatti di essere riusciti, finalmente, a sentirsi suonare, un fatto che non succedeva da tempo, a causa delle urla assordanti dei fan.

Purtroppo di questa esibizione, che contò un pubblico di circa diecimila persone, non rimase molto perché, sebbene la ABC TV stesse riprendendo il concerto, Brian Epstein, il manager della band, non riuscì a stringere un accordo con gli operatori. Per questa ragione, le telecamere vennero spente durante l'esibizione dei Beatles. Lo stesso avvenne con i Rolling Stones.

Fortunatamente, la loro premiazione fu filmata.