Quando Bob Dylan “staccò la spina” per MTV

Una Like a Rolling Stone così, non l'avete mai sentita. Ecco cosa successe durante il live del 1994 di Bob Dylan per MTV, che confluì nell'album MTV UNPLUGGED.

Accostare MTV a un personaggio come Bob Dylan può far storcere il naso a molti. Il celebre canale tematico musicale lanciato il 1° agosto del 1981, infatti, viene ancora oggi associato dai più a un pubblico giovane. Era il canale dei videoclip, del video jockey e delle nuove generazioni di artisti come Michael Jackson e Madonna.

Quando Bob Dylan si esibì per MTV, nel 1994, non era più un ragazzino. Canzoni come Like a Rolling Stone o All Along the Watchtower avevano stancato pure lui da quante volte le aveva suonate.

Eppure, la sua performance fu un successo, e il disco che ne derivò, MTV UNPLUGGED, uscito esattamente il 2 maggio 1995, consentì a Robert Zimmerman di rientrare in classifica, ottenere il disco d'oro in America, un ventitreesimo posto, e persino una decima posizione in Inghilterra.