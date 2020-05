L’esibizione di Donatella Rettore che fece scandalo al Festivalbar

Il pubblico sembrò apprezzare moltissimo l'esibizione decisamente fuori dagli schemi della Rettore, che si aggiudicò il primo posto per la categoria donne e nella classifica generale risultò vincitrice a pari merito con il collega Miguel Bosé che vinse con la sua Olympic Games.

Da quella sera, si può dire che Kobra non abbia mai davvero lasciato le radio italiane che ancora la trasmettono durante momenti amarcord o in rubriche dedicate ai grandi classici della canzone italiana anni 80. Non a caso il pezzo venne inserito nella sezione Gli indimenticabili della serie di ristampe in digitale del 2001 di tutti i lavori della Rettore che furono pubblicati dal 1979 al 1982.

Insomma, parliamo di un classico senza tempo che si fece strada, schivando i commenti indignati di molti, nell'olimpo della hit della musica italiana.