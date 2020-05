Concerto del 1° maggio: quando e come vederlo, tra gli ospiti Sting e Patti Smith

Tra il cast di questo concerto del 1° maggio ci saranno anche Sting e Patti Smith. Ecco come e quando vederlo.

Quest'anno, per la prima volta nella storia, il concerto del 1° maggio sarà virtuale a causa della pandemia da Coronavirus. L’edizione 2020 è stata intitolata “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”.

L’evento, che sarà condotto da Ambra Angiolini, andrà in scena a porte chiuse presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, e verrà trasmesso su Rai 3, Rai Play e Radio Radio 2 a partire dalle ore 20:00. Inoltre ci saranno esibizioni virtuali provenienti da tutta Italia, dalle location in cui gli artisti partecipanti si trovano in quarantena.

Tantissimi gli ospiti, tra cui troviamo Vasco Rossi, Zucchero, Gianna Nannini, ma anche artisti internazionali, tra cui Sting e Patti Smith. Trovate qui tutti gli artisti che saranno presenti: