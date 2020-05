Chi ha ucciso James Brown, il “padrino del soul”?

Poi ancora, altre stranezze, che l'inchiesta della CNN trattò una per una. Per esempio, il testamento del musicista in cui diseredava i figli e lasciava tutto ai bambini poveri della Georgia non è valido. L’emittente riuscì inoltre a far emergere la confessione, poi ritrattata, della parrucchiera del cantante dove afferma di averlo avvelenato in ospedale.

L'indagine, inoltre, coinvolse anche la terza moglie di James Brown, Adrienne Rodriguez, morta nel 1996 per una overdose causata dagli antidolorifici presi a seguito di un intervento di chirurgia estetica. Già all'epoca, un informatore della polizia aveva esposto sospetti sulla possibilità che si fosse trattato di omicidio.