I Queensrÿche e quel disco invidiato dagli Iron Maiden

"È il disco che avrei sempre voluto fare con i Maiden": così Bruce Dickinson parla del capolavoro dei Queensrÿche.

Per molti è il migliore lavoro dei Queensrÿche mentre per altri si tratterebbe addirittura del miglior concept album della storia. Parliamo di OPERATION: MINDCRIME, il disco del 1988 che fece invidia perfino alla voce degli Iron Maiden.

C'è una storia particolarmente elaborata dietro ai quindici brani che compongono la versione originale di OPERATION: MINDCRIME: una società corrotta, un protagonista dedito all'abuso di droghe che, mentre era poco lucido, è stato arruolato in un gruppo di ribelli che avevano come obiettivo quello di assassinare i leader politici che avevano distrutto la società nella quale è ambientata questa grandissima rock opera. Ma non finisce qui perché, come dice il titolo, l'oscuro leader di questo gruppo di ribelli utilizza metodi coercitivi che vanno oltre dei semplici ordini: è un maestro dell'ipnosi e riesce a manipolare ne menti dei suoi adepti.

La trama è coinvolgente e ci si trova a chiedersi spesso quale sarà la sorte dello sfortunato protagonista, Nikki. Durante il tour promozionale legato al loro album del del 1990, EMPIRE, la band eseguì in live OPERATION: MINDCRIME per intero accompagnando la performance con alcuni video e alcune animazioni che davano ancora più vita ai personaggi del concept album. L'esibizione piacque talmente tanto al pubblico che nel 1991 venne pubblicato un box set chiamato OPERATION: LIVECRIME contenente una videocassetta e un CD (o un'audiocassetta, supporto ancora molto usato al tempo) con l'intera registrazione del live show. Ecco, qui sotto, parte dell'esibizione nella quale la band è accompagnata dalla cantautrice statunitense Pamela Moore che ricopre il suolo di Sister Mary, uno dei personaggi principali della rock opera.