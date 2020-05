Quella canzone con cui gli ABBA conquistarono l’Europa

Era il primo di una serie di successi. Gli ABBA fecero infatti breccia, prima di tutto, nel cuore degli inglesi. Il 4 maggio 1974, Waterloo, per cui il gruppo registrò la sua prima clip, scalò la vetta delle hit britanniche.

La canzone, poi, arrivò seconda in Austria, nei Paesi Bassi e pure in Zimbabwe, chissà per quale motivo. Si piazzò terza in Francia, Spagna e in Nuova Zelanda. Inoltre, caso unico per una canzone presentata all'Eurovision, Waterloo si posizionò anche nella Top 10 di nazioni extra-europee come gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada.

E in patria? Chiudiamo un occhio. In Italia, il singolo non superò la quindicesima posizione. Il nostro paese non era ancora pronto a ballare Dancing Queen, a cantare Fernando o a emozionarsi sulle note di The Winner Tkes it all. Tanto meno a lasciarsi sedurre da Waterloo.