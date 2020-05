Mariposa Duomo, lo storico negozio di dischi, non riaprirà più

I negozi di dischi, come molti altri, sono chiusi da mesi a causa della pandemia da Coronavirus. In molti hanno sottolineato le varie difficoltà che il mondo della musica sta affrontando in questo periodo, dalle case discografiche agli artisti, senza però dimenticarsi degli addetti ai lavori e dei proprietari di questi negozi che sono fortemente presenti nel tessuto sociale delle nostre città, al pari delle biblioteche e delle librerie. Inoltre, in un momento in cui il digitale minaccia le vendite fisiche, l'importanza di questi punti di riferimento è quanto mai essenziale.

Non sappiamo ancora se la causa della chiusura sia riconducibile alla quarantena, ma il fatto che la comunicazione sia avvenuta proprio in questo momento non ci fa pensare ad altre cause. Vogliamo più che mai sostenere che questa non deve essere unicamente una notizia passeggera, ma un vero e proprio monito: la musica, soprattutto quella di realtà simili a Mariposa Duomo, sta soffrendo. C'è la possibilità concreta di perdere altri luoghi simbolo come questo, anche in altre città.