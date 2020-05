Stage diving: gli 8 migliori (o peggiori) tuffi della storia

Il tuffo da 20 metri dello stuntman e frontman dei Boy Hits Car

Non si può certo pensare che il frontman della rock band losangelina soffra di vertigini. Durante un festival rock a New York nel 2005, Cregg Rondell si arrampicò sulla struttura che sorreggeva le enormi casse appese a penzoloni sopra al palco. Una volta lì, non c'era via d'uscita, bisognava per forza saltare. Così, Rondell si lanciò con un vero e proprio salto nel vuoto da un'altezza di oltre 20 metri. Forse per le conoscenze acquisite grazie al suo secondo lavoro come stuntman o forse per un miracolo, Rondell la scampò senza un graffio (e senza ferire nessuno fra il pubblico).