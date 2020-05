Quell’unico volto femminile nei Nomadi

La "formazione storica" va dal 1964 al 1969, ma i Nomadi, durante la loro lunga carriera, si sono aggiornati più volte al loro interno. Con un'unica donna.

Sono uno dei gruppi musicali più longevi non solo del nostro paese, ma dell'intero panorama internazionale. Stiamo parlando dei Nomadi, che nel 2013 hanno festeggiato 50 anni di attività, classificandosi così come una delle band con la durata più lunga, accanto ai Beach Boys, ai Rolling Stones, agli Status Quo.

Nati nel 1963, la band di Dio è morto, Per un pugno di sabbia, Io vagabondo ha letteralmente scalato la vetta di tutte le classifiche italiane. Si pensi che proprio quest’ultimo brano, in 45 giri, vendette oltre 1 milione di copie.

Quaranta album in studio, raduni annuali, e un messaggio di denuncia e impegno sociale trasmesso ovunque per la penisola, fin dal loro esordio. Ebbene sì, mai ci fu nome più azzeccato per una band: i Nomadi sono stati sempre in viaggio, in un eterno tour musicale. Tra gli anni 90 e oggi hanno contato in media 130 concerti in 12 mesi, ma negli anni 80 hanno raggiunto la cifra impressionante di 220 concerti in un solo anno. Vagabondi come pochi.