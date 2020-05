Le (poche) donne della storia del prog

Julie Tippetts

Nata Julie Driscoll è particolarmente conosciuta per le sue famose cover di Bob Dylan e dei Doors, rispettivamente This Wheel's On Fire e Light My Fire, pubblicate negli anni 60. Julie Tippetts si cimentò anche nello sviluppo di una propria visione della musica prog, in questo caso indissolubilmente legata al jazz per via di influenze presenti nella vita privata della cantante (sposata con un musicista jazz) e per via della sua voce soul molto potente che le permise di incidere alcune cover di brani della regina del gospel Aretha Franklin. Si fa strada nell'ambito della musica sperimentale con i suoi album da solista.