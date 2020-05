La canzone di Adele che cura la paura di volare

La particolarità sta nel fatto che è la cantante stessa a soffrire di una terribile paura di volare che, in passato, le ha reso difficile perfino partire in tournée o intraprendere viaggi per mete lontane. Per placare le proprie ansie, Adele ha addirittura assunto uno psicoterapeuta che la seguisse in ogni tappa del suo Adele Live Tour del 2016, che l'ha impegnata in un giro attorno al mondo per ben nove mesi. Il professionista avrebbe viaggiato sempre con Adele e con il figlio Angelo, che all'epoca aveva solo tre anni, per aiutarla durante le crisi d'ansia scatenate dai frequenti spostamenti aerei e a quelle dovute all'ansia da palcoscenico.

Chissà, forse in assenza di uno psicoterapeuta anche Adele ascolta le sue canzoni per rilassarsi durante i lunghi viaggi in aereo.