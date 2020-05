Lo storico black-out che accompagna i Saxon da 40 anni

Proprio a questi avvenimenti si ispirò Byford, per scrivere 747 (Strangers in the Night). Il cantante racconta di aver visto un documentario della BBC sul black-out, presentato dal noto storico della scienza James Burke. Nel giorno di pochi giorni, ispirato da quella notte e dalla canzone del 1966 di Frank Sinatra, Strangers in the Night, Byford scrisse quello che sarebbe diventato presto uno dei più grandi successi e inni della band.

747 è sempre stata una canzone malinconica. Doveva esserlo. Ho appena avuto questa immagine del black-out mentre si arriva all'atterraggio, e le luci dell’aeroporto che lampeggiano. Questi aerei venivano dirottati altrove e la città è al buio. Ho pensato che fosse un'idea potente.

Il volo che dà il titolo alla canzone non è il 911, ma un immaginario Boeing 747 Scandinavian 101, completamente invisibile, uno “sconosciuto nella notte”. Il reale 747 era ancora in fase di sviluppo all'epoca ed entrò in servizio solo nel 1969, quattro anni dopo il black-out.

There's no radio, no sign of life

This is Sandinavian 101

For Gods sake get the ground lights on

'Cause we were strangers in the night.

Quando il pezzo uscì come singolo, un mese dopo la pubblicazione di WHEELS OF STEEL, scalò immediatamente le classifiche del Regno Unito, raggiungendo un picco appena fuori dalla Top 10. Poi, nel 1981, raggiunse l'apice nella Singles Chart.

A condividere lo spazio sullo scaffale dei negozi di dischi vi erano allora ACE OF SPADES, BACK IN BLACK, IRON MAIDEN, BRITISH STEEL, per citare solo qualche nome. Ma WHEELS OF STEEL seppe comunque ritagliarsi il suo posto di onore e, all'interno di questo, 747 (Strangers in the Night), un pezzo coinvolgente che i Saxon non hanno mai dimenticato di suonare. Anche se il suo creatore, Byford, a quanto pare detesta salire sugli aerei.