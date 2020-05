Quando Phil Collins dei Genesis prestò la sua voce alla Disney

"L'italiano è la lingua più facile, fatta per cantare". Così dichiarò Phil Collins quando registrò le colonne sonore di due famosissimi film d'animazione.

Lo hanno appena annunciato. Dopo 13 anni dal loro ultimo concerto, i Genesis torneranno insieme per un tour indoor, tra Gran Bretagna e Irlanda. Ma Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks in 13 anni non si sono mai fermati.

Per Phil Collins in particolare, batterista e cantante prodigio, i successi più grandi sono arrivati non tanto con la band, quanto da solista. Negli anni 80, Collins piazzò infatti al primo posto in classifica ben 7 singoli negli Stati Uniti e 3 nel Regno Unito: In the Air Tonight, Against All Odds (Take a Look at Me Now), One More Night, Sussudio e Another Day in Paradise, tanto per citarne qualcuno.