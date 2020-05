Steve Howe: ecco cosa succede a unire Yes, ELP e King Crimson

Steve Howe ci racconta di quella volta che ha unito gli Yes, gli ELP e i King Crimson per dare vita a un supergruppo, gli Asia.

Dopo lo scioglimento degli Yes, il chitarrista Steve Howe mise in piedi un vero e proprio supergruppo, composto da Geoff Downes (Buggles, Trapeze, Yes), John Wetton (King Crimson e UK) e Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer). Ecco cosa ha raccontato a «Classic Rock».

La maggior parte dei musicisti ringrazia il destino, quando gli capita di diventare famosi in tutto il mondo. Ma tu ci sei riuscito anche una seconda volta, con John Wetton, Carl Palmer e Geoff Downes.

Avevo sviluppato un buon rapporto di collaborazione con Geoff, e forse avrei anche potuto mettere assieme una nuova formazione degli Yes attorno a me e a lui, ma mi ero stufato. Erano dieci anni che sudavo per tenere assieme il gruppo, e non ne potevo più. E a quel punto John Kalodner [leggendario dirigente della Geffen Records, ndr] chiamò e mi disse: “Che ne pensi di lavorare con John Wetton?”.

Wetton era un veterano di molti gruppi inglesi di altissimo livello, King Crimson, Roxy Music e UK, che comprendevano anche il primo batterista degli Yes, Bill Bruford. Lo conoscevi di persona?

No, ma ovviamente sapevo chi era. Sapevo che, se era stato nei King Crimson, allora era in gamba. Passammo due giorni a improvvisare, poi John disse: “Mi piacerebbe che il gruppo si basasse più sulle canzoni”, e io: “Grandioso. Mi va bene”. E così scrivemmo cose come One Step Closer e Without You. Poi John disse: “Quello che mi piacerebbe davvero sarebbe trovare un batterista come Carl Palmer”. La trovai un’idea spettacolare: il batterista degli ELP, il chitarrista degli Yes, il bassista/cantante dei King Crimson... E così Carl venne e ci conquistò. A quel punto dissi: “Ci serve un tastierista”. E loro: “Restiamo un trio”. E io: “No, no, no. Dovete assolutamente ascoltare Geoff Downes”. E così feci venire Geoff per suonare negli Asia.