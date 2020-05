Il giorno più rumoroso dell’anno: pronti a celebrare il Motörhead Day?

A 40 anni dall'uscita di Ace Of Spades, siamo pronti a celebrare questa pietra miliare con il Motörhead Day 2020, il giorno più rumoroso dell'anno.

Ace Of Spades, la storica title track dell'album dei MOTÖRHEAD originariamente pubblicata nel 1980, può essere considerata da chiunque come una delle migliori hit hard rock di tutti i tempi. Negli anni è diventata un inno, addirittura uno stile di vita per molte generazioni di rocker. Pochi brani della storia della musica posseggono la stessa carica adrenalinica, da zero a 100 in pochi secondi, uno sporco riff di basso, una rullata e via!

Un brano che ha cambiato il corso dell'hard rock...per sempre.

40 anni dopo siamo pronti a celebrare questa pietra miliare della musica per il Motörhead day 2020, il giorno più rumoroso, "The 8th Of May", questo venerdì.

Di seguito i vari appuntamenti: