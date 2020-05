Phil Campbell: cosa fa oggi l’ex chitarrista dei Motörhead?

Il gruppo nasce come Phil Campbell's All Starr Band, per poi cambiare nome in Phil Campbell and the Bastard Sons, dove quel Bastards rappresenta un richiamo all'omonimo album del 1993 dei Motörhead. Un nome più incisivo, d'impatto, anche se i figli sono tutti legittimi, come afferma la moglie di Phil che, dopo aver visto il nome della band, non ha parlato al marito per tre giorni.

Nel novembre 2016 la formazione ha pubblicato un EP autotitolato, composto da sei canzoni, e si è lanciata in due tour con i Saxon, la nota band guidata da Biff Byford che insieme ai Motörhead tracciò un tempo il manifesto della New Wave of British Heavy Metal. Poi, nel 2018, dopo aver pubblicato l'album di debutto THE AGE OF ABSURDITY, i Phil Campbell and the Bastard Sons hanno aperto il tour europeo dei Guns N' Roses.

Chi ha sentito il gruppo in concerto può confermarlo: raccogliere l'eredità di Lemmy Kilmister è praticamente impossibile, ma il gruppo tutto famigliare di Phil sa onorare bene il maestro. Sonorità genuine, potenti, aggressive, che incantano ancora chi credeva che l'heavy metal fosse finito per sempre.